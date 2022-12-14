Пакистан обвинил Индию в причастности к теракту в провинции Пенджаб

Пакистан располагает доказательствами причастности индийских спецслужб к взрыву, произошедшему 23 июня 2021 года в городе Лахор (провинция Пенджаб).

Пакистан располагает доказательствами причастности индийских спецслужб к взрыву, произошедшему 23 июня 2021 года в городе Лахор (провинция Пенджаб).

Как передает Report , об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на министра внутренних дел исламской республики Рану Санауллу.

По словам главы МВД, Исламабад располагает "неопровержимыми доказательствами" причастности индийской спецслужбы RAW (Research and Analysis Wing, "Отдел исследований и анализа") к упомянутому теракту.

Отмечается, что власти Пакистана намерены поднять этот вопрос на полях ООН.

Теракт в центральном районе Лахора, Джохар Таун, произошел 23 июня 2021 года. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван около резиденции основателя радикальной группировки "Лашкар-и-Тайба" Хафиза Саида. В результате инцидента три человека погибли, еще 24 получили ранения.