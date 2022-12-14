Пакистан обвинил Индию в причастности к теракту в провинции Пенджаб

Пакистан располагает доказательствами причастности индийских спецслужб к взрыву, произошедшему 23 июня 2021 года в городе Лахор (провинция Пенджаб).
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По словам главы МВД, Исламабад располагает "неопровержимыми доказательствами" причастности индийской спецслужбы RAW (Research and Analysis Wing, "Отдел исследований и анализа") к упомянутому теракту.
Отмечается, что власти Пакистана намерены поднять этот вопрос на полях ООН.
Теракт в центральном районе Лахора, Джохар Таун, произошел 23 июня 2021 года. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван около резиденции основателя радикальной группировки "Лашкар-и-Тайба" Хафиза Саида. В результате инцидента три человека погибли, еще 24 получили ранения.