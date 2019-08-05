Пакистан обратится в Международный суд ООН в связи с решением Индии по Кашмиру

Пакистан обратится в Международный суд ООН и предпримет другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местные СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Президент Индии Рам Натх Ковинд сегодня подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.

Источники сообщили, что пакистанский МИД немедленно обратится за консультацией к экспертам по праву, чтобы затем представить правительству подробный план действий. В Исламабаде полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

В свою очередь официальный МИД Пакистана распространил заявление о том, что Исламабад использует "все варианты" в ответ на действия Индии, отменившей особый статус штата Джамму и Кашмир.