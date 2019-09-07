Пакистан не разрешил самолету президента Индии пролететь через свое воздушное пространство

Исламабад ответил отказом на просьбу Нью-Дели разрешить самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролететь через воздушное пространство Пакистана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу МИД Пакистана Мехмуда Куреши.

"Мы приняли это решение, основываясь на поведении Индии", - приводит агентство слова Куреши. Как он отметил, Индия запросила Пакистан о возможности использовать его воздушное пространство для пролета самолета Ковинда, который намерен в воскресенье отправиться с визитом в Исландию. Исламабад ответил отказом.