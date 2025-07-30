Пакистан направит около 200 тонн гуманитарной помощи Палестине

Правительство Пакистана одобрило отправку 200 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении.

Правительство Пакистана одобрило отправку 200 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство информации исламской республики.

По его данным, в ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием. Послам Пакистана в указанных странах поручено координировать дальнейшую доставку гуманитарных грузов в пострадавшие в результате боевых действий районы Палестины.

"Правительство Пакистана подтверждает свою неизменную приверженность поддержке палестинского народа в это непростое время", - говорится в правительственном заявлении.