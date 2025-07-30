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Пакистан направит около 200 тонн гуманитарной помощи Палестине

Пакистан направит около 200 тонн гуманитарной помощи Палестине Правительство Пакистана одобрило отправку 200 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении.
Другие страны
30 июля 2025 г. 01:20
Пакистан направит около 200 тонн гуманитарной помощи Палестине

Правительство Пакистана одобрило отправку 200 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство информации исламской республики.

По его данным, в ближайшие два дня в Иорданию и Египет предполагается направить два грузовых самолета с предметами первой необходимости и продовольствием. Послам Пакистана в указанных странах поручено координировать дальнейшую доставку гуманитарных грузов в пострадавшие в результате боевых действий районы Палестины.

"Правительство Пакистана подтверждает свою неизменную приверженность поддержке палестинского народа в это непростое время", - говорится в правительственном заявлении.

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