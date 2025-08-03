Пакистан направил в Газу 100 тонн гумпомощи

Сегодня Пакистан отправил в Сектор Газа 17-ю партию гуманитарной помощи в 100 тонн, которая включает предмета первой необходимости - продукты питания, медицинское оборудование и сухое молоко.

Сегодня Пакистан отправил в Сектор Газа 17-ю партию гуманитарной помощи в 100 тонн, которая включает предмета первой необходимости - продукты питания, медицинское оборудование и сухое молоко.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар в соцсети Х.

Он подтвердил непоколебимую солидарность Пакистана с палестинским народом и потребовал немедленного прекращения огня и защиты гражданского населения.

Исхак Дар призвал к долгосрочному политическому урегулированию на основе решения о создании двух государств (в границах до 1967 года), в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.