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Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи палестинскому народу

Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи палестинскому народу Власти Пакистана направили 10-ю партию гуманитарной помощи народу Палестины.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 02:46
Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи палестинскому народу

Власти Пакистана направили 10-ю партию гуманитарной помощи народу Палестины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба пакистанского МИД в соцсети Х.

"29 сентября 2024 года Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи, состоящей из предметов медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

В церемонии отправки, проведенной в международном аэропорту города Карачи, приняли участие депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) от провинции Синд доктор Даршан, заместитель главы МИД Пакистана Наджиб Дуррани и представители Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Отмечается, что груз будет доставлен в столицу Иордании город Амман, откуда будет перенаправлен в Палестину.

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