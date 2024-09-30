Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи палестинскому народу

Власти Пакистана направили 10-ю партию гуманитарной помощи народу Палестины.

Власти Пакистана направили 10-ю партию гуманитарной помощи народу Палестины.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба пакистанского МИД в соцсети Х.

"29 сентября 2024 года Пакистан направил 10-ю партию гуманитарной помощи, состоящей из предметов медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

В церемонии отправки, проведенной в международном аэропорту города Карачи, приняли участие депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) от провинции Синд доктор Даршан, заместитель главы МИД Пакистана Наджиб Дуррани и представители Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Отмечается, что груз будет доставлен в столицу Иордании город Амман, откуда будет перенаправлен в Палестину.