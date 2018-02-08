Пакистан намерен в ближайшее время возвести заграждения на границе с Афганистаном

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Пакистанские военные в ближайшее время приступят к возведению заграждения вдоль пакистано-афганской границы в окрестностях города Чаман в юго-западной провинции страны Белуджистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Договоренность о начале работ по строительству заграждения была достигнута на прошедших в городе Чаман переговорах между представителями Пограничного корпуса Пакистана и советом старейшин прилегающих селений.

Командующий пограничным корпусом Белуджистана Надим Сохал заявил, что из-за возведения заграждения часть жителей будет переселена. "Все граждане получат компенсации после предоставления соответствующих документов", - сказал он, добавив, что вдоль границы будут установлены контрольно-пропускные пункты.

Решение о возведении заграждения на границе с Афганистаном было принято с целью пресечь нелегальные переходы границы гражданами соседней с Пакистаном страны, среди которых могут находиться экстремисты.