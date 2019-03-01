Пакистан намерен подать в ООН жалобу на Индию

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Власти Пакистана собираются подать в ООН жалобу на действия Индии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Пакистан обвиняет Индию в экологическом терроризме в связи с недавними ударами индийских ВВС по пакистанской территории в районе города Балакот.

"Произошел акт экологического терроризма. Нанесен серьезный ущерб окружающей среде", - заявил советник премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата Малик Амин Аслам.

По его словам, самолеты Индии сбросили бомбы на лесной заповедник, и в данный момент правительство Пакистана подробнее изучает причиненный природе ущерб, чтобы подать жалобу в ООН.

Как сказано в тексте резолюции 47/37 Генеральной Ассамблеи ООН, бесцельное уничтожение окружающей среды, которое не оправдано необходимостью военных действий, несомненно противоречит международному праву.