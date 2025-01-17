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Пакистан начал расследование по скандальной рекламе о возобновлении полетов PIA в Париж

Пакистан начал расследование по скандальной рекламе о возобновлении полетов PIA в Париж Премьер-министр Пакистана распорядился провести расследование по поводу одобрения рекламы национальной авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA), которую многие сочли тревожно напоминающей образы атак 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Пентагон.
Другие страны
17 января 2025 г. 17:28
Пакистан начал расследование по скандальной рекламе о возобновлении полетов PIA в Париж

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился провести расследование по рекламе о возобновлении национальной авиакомпанией Pakistan International Airlines (PIA) полетов в Париж, ставшей предметом громкого скандала в соцсетях, где пользователи сравнили ее с атаками на 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Пентагон.

Об этом передает Report со ссылкой на западные СМИ.

Реклама PIA о возобновлении с 10 января 2025 года рейсов из Исламабада в Париж была опубликована с изображением самолета, летящего прямо на Эйфелеву башню и со слоганом "Париж, мы прибудем сегодня". Это вызвало волну большой критики и возмущения.

По данным СМИ, министр финансов Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил на заседании парламента, что премьер-министр Шахбаз Шариф поручил выяснить, каким образом подобная реклама смогла получить одобрение со стороны авиакомпании.

Напомним, что вопросы безопасности привели к запретам на полеты PIA в США и Великобританию. Рейсы в Париж возобновились лишь после того, как Европейское агентство авиационной безопасности сняло четырехлетний запрет на использование самолетов авиакомпании в своих воздушных пространствах.

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