Пакистан, КНР, Иран, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан обсудят ситуацию в Афганистане

Пакистан в среду проведет видеоконференцию глав МИД Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане

Пакистан сегодня проведет видеоконференцию глав МИД Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МИД Пакистана.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства этой страны, на заседании будет обсуждаться "развитие событий в Афганистане с тем, чтобы противостоять общим вызовам и оценить возникающие возможности для обеспечения региональной стабильности и процветания".

"Соседи Афганистана играют важнейшую роль в обеспечении стабильности этой страны. Мирный, единый, суверенный и процветающий Афганистан будет способствовать развитию транзитной торговли и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.