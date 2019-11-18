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Пакистан испытал баллистическую ракету Шахин-1 - ВИДЕО

​Пакистан испытал баллистическую ракету Шахин-1
Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур объявил об успешных испытаниях баллистической ракеты Шахин-1

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур объявил об успешных испытаниях баллистической ракеты "Шахин-1", максимальная проектная дальность полёта которой составляет 650 км, передает Report со ссылкой на Russia Today.

"Пакистан успешно провёл испытания баллистической ракеты "Шахин-1", способной доставлять любые типы боеголовок на расстояние до 650 км", - написал А.Гафур в своём Twitter.

Он отметил, что пуск был осуществлён с целью проверить оперативную готовность командования стратегических сил армии, которое обеспечивает "надёжное минимальное сдерживание Пакистана".

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