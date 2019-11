Пакистан испытал баллистическую ракету Шахин-1 - ВИДЕО

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур объявил об успешных испытаниях баллистической ракеты "Шахин-1", максимальная проектная дальность полёта которой составляет 650 км, передает Report со ссылкой на Russia Today.

"Пакистан успешно провёл испытания баллистической ракеты "Шахин-1", способной доставлять любые типы боеголовок на расстояние до 650 км", - написал А.Гафур в своём Twitter.

Он отметил, что пуск был осуществлён с целью проверить оперативную готовность командования стратегических сил армии, которое обеспечивает "надёжное минимальное сдерживание Пакистана".

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt