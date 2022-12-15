О нас

Пакистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений

Пакистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений Соглашение о транзитной торговле и еще семь документов подписаны по итогам переговоров, состоявшихся в Исламабаде между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 04:15
Пакистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений

Соглашение о транзитной торговле и еще семь документов подписаны по итогам переговоров, состоявшихся в Исламабаде между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Среди подписанных документов - соглашение между правительствами о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий, межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропными веществами и их прекурсорами, соглашение между агентством по стандартизации, метрологии и торговому контролю Таджикистана и департаментом стандартов и контроля качества Пакистана о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между Таможенными службами Таджикистана и Пакистана по организации электронного обмена данными, о взаимопонимании между Национальной академией наук Таджикистана и Советом по исследованию водных ресурсов Пакистана в вопросах сотрудничества в области фундаментальных исследований, о взаимопонимании между Национальным университетом Таджикистана и Пешаварским университетом Пакистана.

Президент Таджикистана находится в Пакистане с официальным визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi