Пакистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений

Соглашение о транзитной торговле и еще семь документов подписаны по итогам переговоров, состоявшихся в Исламабаде между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Соглашение о транзитной торговле и еще семь документов подписаны по итогам переговоров, состоявшихся в Исламабаде между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Среди подписанных документов - соглашение между правительствами о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий, межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропными веществами и их прекурсорами, соглашение между агентством по стандартизации, метрологии и торговому контролю Таджикистана и департаментом стандартов и контроля качества Пакистана о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между Таможенными службами Таджикистана и Пакистана по организации электронного обмена данными, о взаимопонимании между Национальной академией наук Таджикистана и Советом по исследованию водных ресурсов Пакистана в вопросах сотрудничества в области фундаментальных исследований, о взаимопонимании между Национальным университетом Таджикистана и Пешаварским университетом Пакистана.

Президент Таджикистана находится в Пакистане с официальным визитом.