Пакистан и Индия проведут переговоры на уровне замминистров иностранных дел 

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Первая за почти 10 месяцев встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Пакистана и Индии пройдет 15 января в Исламабаде. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам советник премьер-министра Пакистана по национальной безопасности и международным делам Сартадж Азиз.

"Стороны нацелены на всеобъемлющий диалог, который будет включать обсуждение всех важных вопросов, включая кашмирскую проблему", - заявил он на слушаниях в парламенте.

В августе 2014 года Индия прервала регулярные дипломатические контакты (на уровне замминистров) с Пакистаном, после того как посол этой страны встретился с индийскими сепаратистами в штате Джамму и Кашмир. Данный вопрос удалось урегулировать только к марту 2015 года. Тогда в Исламабаде провели переговоры первый замглавы МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и его пакистанский коллега Айзаз Ахмед Чоудари. Ранее проведение встречи в январе вновь оказалось под угрозой после того, как, якобы, пакистанские боевики напали на базу индийских военно-воздушных сил в Патханкоте в штате Пенджаб. Атака унесла жизни семи индийских солдат.