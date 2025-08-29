    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 14:59
    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос установления дипломатических отношений между странами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию вице-премьера, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара в соцсети Х.

    Глава пакистанского внешнеполитического ведомства в посте отметил, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

    "Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и я провели сегодня телефонный разговор и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией", - отметил Мухаммад Исхак Дар. 

    Армения   Пакистан   Исхак Дар   Арарат Мирзоян   дипломатические отношения  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

