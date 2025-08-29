Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений
Другие страны
- 29 августа, 2025
- 14:59
Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос установления дипломатических отношений между странами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию вице-премьера, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара в соцсети Х.
Глава пакистанского внешнеполитического ведомства в посте отметил, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и я провели сегодня телефонный разговор и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией", - отметил Мухаммад Исхак Дар.
