Исламабад готов прибегнуть к военным действиям в случае эскалации в Кашмире

Исламабад не исключает, что в случае эскалации вокруг спорного с Индией региона Кашмир готов прибегнуть к военным мерам, но пока фокусируется на дипломатических усилиях.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Посол Пакистана отметил, что сейчас при выработке ответных мер Исламабад фокусируется на дипломатических, политических и правовых мерах. Был сформирован специальный комитет, который подготовит рекомендации правительству.

"Но в феврале Индия совершила акт агрессии против Пакистана. Они нарушили наше воздушное пространство... Тогда наш премьер-министр сказал, что Пакистан не только способен защищать себя, но и готов предпринять для этого меры – в случае необходимости. Когда дело касается нашей национальной безопасности, у нас есть решимость и есть возможности защищаться. В нынешней ситуации мы заявили то же самое. Мы ответим на любой акт агрессии со стороны Индии или любую авантюру со стороны Индии", - сказал К.Халилулла.

Напомним, что ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Эта инициатива позднее была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Исламабад позже объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.