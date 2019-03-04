Пакистан эвакуирует население от границы с Индией

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с решением правительства Пакистана, сотни пакистанских семей эвакуированы в безопасные регионы из приграничного с Индией района Азад Кашмир, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Таким образом Исламабад пытается обезопасить жителей районов, граничащих с подконтрольной Индии частью спорного региона Джамму и Кашмир.

Представители властей Пакистана опасаются за безопасность мирного населения в результате вооруженных инцидентов на линии разграничения в Кашмире.

В трех убежищах, созданных по решению властей Пакистана, размещено 200 семей.

В убежища доставлены запасы продовольствия, одежда и медикаменты.

Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после инцидента в Джамму и Кашмире, где 14 февраля 2019 года был совершен теракт, ставший самым кровавым в регионе за последние 30 лет.

Теракт унес жизни 45 сотрудников сил Центрального полицейского резерва Индии, 35 человек получили ранения.

В ответ ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана.

По утверждению Дели, удар был нанесен по лагерю террористов. На перехват были подняты самолеты пакистанских ВВС.

27 февраля ситуация в Кашмире накалилась, были сбиты два индийских и один пакистанский самолет.