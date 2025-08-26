О нас

Пакистан эвакуировал не менее 150 тыс. человек из-за угрозы затопления со стороны Индии

Пакистан эвакуировал не менее 150 тыс. человек из-за угрозы затопления со стороны Индии Пакистан вынужден эвакуировать по меньшей мере 150 тыс. человек во избежание потерь от наводнения, поскольку Индия намеревается сбросить лишнюю воду с плотины.
26 августа 2025 г. 14:04
Пакистан эвакуировал не менее 150 тыс. человек из-за угрозы затопления со стороны Индии

Пакистан эвакуировал по меньшей мере 150 тыс. человек во избежание жертв от наводнения, поскольку Индия намеревается сбросить лишнюю воду с плотины на границе.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что эвакуация затронула районы, расположенные вдоль рек, которым угрожало наводнение.

"Пакистан эвакуировал по меньшей мере 150 тыс. человек из районов, расположенных вдоль рек, которым угрожало наводнение. Отмечается, что сброс избыточной воды грозит затоплением части пакистанской провинции Пенджаб, которая является главным сельскохозяйственным центром страны и обеспечивает большую часть ее продовольственных запасов", - подчеркивается агентство.

Это произошло после того, как в понедельник пакистанские власти получили неожиданное предупреждение от Индии о том, что она намерена спустить воду из быстро наполняющейся плотины Мадхопур на своей стороне провинции Пенджаб.

