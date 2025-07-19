Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет

Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет.

Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети Х.

"Впервые за 14 лет Пакистан зафиксировал годовой профицит текущего счета в размере 2,1 млрд долларов США и самый большой показатель за 22 года. Это достижение, достигнутое благодаря рекордным денежным переводам, росту экспорта и пристальному вниманию к структурным реформам, отражает уверенность пакистанцев за рубежом и решимость на родине. Особая благодарность нашей экономической команде за их похвальные усилия", - написал он.