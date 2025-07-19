Пакистан достиг самых высоких показателей профицита за последние 14 лет.
Как передает Report, об этом написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети Х.
"Впервые за 14 лет Пакистан зафиксировал годовой профицит текущего счета в размере 2,1 млрд долларов США и самый большой показатель за 22 года. Это достижение, достигнутое благодаря рекордным денежным переводам, росту экспорта и пристальному вниманию к структурным реформам, отражает уверенность пакистанцев за рубежом и решимость на родине. Особая благодарность нашей экономической команде за их похвальные усилия", - написал он.