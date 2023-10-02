Пакистан депортирует более 1 млн нелегальных афганских мигрантов

Правительство Пакистана объявило о решении депортировать около 1,1 млн афганских граждан, нелегально проживающих на территории республики.

Правительство Пакистана объявило о решении депортировать около 1,1 млн афганских граждан, нелегально проживающих на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, под депортацию подпадут не имеющие виз афганцы, в том числе те лица, которым будет отказано в продлении соответствующего документа. Как отмечает телеканал, план уже одобрен и находится на согласовании "со всеми заинтересованными сторонами и правительством Афганистана".

На прошлой неделе Geo TV сообщил, что нелегально проживающим в Пакистане иностранцам будет предоставлен месяц для того, чтобы добровольно покинуть страну.

По данным телеканала, в настоящее время в Пакистане нелегально проживают около 1,1 млн афганских граждан.