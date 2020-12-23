Падилла займет место Камалы Харрис в Сенате США

Место избранного вице-президента США Камалы Харрис в Сенате Конгресса займет секретарь американского штата Калифорния Алекс Падилла.

Место избранного вице-президента США Камалы Харрис в Сенате Конгресса займет секретарь американского штата Калифорния Алекс Падилла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Харрис в настоящее время представляет Калифорнию в верхней палате Конгресса США. Планируется, что 20 января она станет вице-президентом США. Ньюсом имеет право выбрать того, кто замет место Харрис в Сенате.

Как говорится в заявлении губернатора, Падилла, являющийся сыном иммигрантов из Мексики, "станет первым сенатором латиноамериканского происхождения, который представляет Калифорнию". Он "займет место, которое освобождается избранным вице-президентом Камалой Харрис".

Ньюсом опубликовал запись разговора с Падиллой по видеосвязи, в котором предложил ему стать "следующим сенатором от штата". Падилла ответил согласием.