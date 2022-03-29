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Падение легкого самолета на супермаркет в Мексике, погибли три человека

Падение легкого самолета на супермаркет в Мексике, погибли три человека По меньшей мере три человека погибли в понедельник при падении легкого самолета на занимаемое супермаркетом здание в штате Морелос в центральной части Мексики.
Другие страны
29 марта 2022 г. 02:38
Падение легкого самолета на супермаркет в Мексике, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в понедельник при падении легкого самолета на занимаемое супермаркетом здание в штате Морелос в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство региона в обнародованном заявлении.

"Погибли три человека, находившихся на борту самолета, еще четверо получили травмы, - говорится в тексте. - Они были доставлены в больницы". Трагедия произошла в районе Темиско. Прокуратура региона начала расследование обстоятельств авиакатастрофы.

На фотографиях с места падения видно, что самолет пробил стену супермаркета и почти целиком оказался в торговом зале. Воздушное судно не загорелось, но получило сильные повреждения. Сведений о возможных причинах случившегося обнародовано не было.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada təyyarə supermarketə çırpılıb, 3 nəfər ölüb

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