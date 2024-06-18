Падение курса иены сократило реальный военный бюджет Японии на 30%

Девальвация иены привела к удорожанию стоимости иностранных образцов вооружений, что сократило реальный военный бюджет Японии на 30%.

Девальвация иены привела к удорожанию стоимости иностранных образцов вооружений, что сократило реальный военный бюджет Японии на 30%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Nikkei Asia.

За последние 18 месяцев девальвации национальной валюты стоимость истребителя F-35A американского производства выросла с 11,6 млрд до 14 млрд иен, оснащенные системой ПВО "Иджис" корабли подорожали с 240 млрд до 392 млрд иен, а производимые на территории Японии образцы вооружений выросли в цене ввиду присутствия в них высокой доли иностранных компонентов.

В результате девальвации иены утвержденный правительством в декабре 2022 года пятилетний план военных расходов на сумму в размере 43 трлн иен (около 400 млрд долларов) сократился в реальном выражении на 30% - до приблизительно 272 млрд долларов.