Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года

Падение цен на жилье в Великобритании в июне ускорилось до 3,5% после снижения на 3,4% в мае, темпы падения стали рекордными с июля 2009 года.

Падение цен на жилье в Великобритании в июне ускорилось до 3,5% после снижения на 3,4% в мае, темпы падения стали рекордными с июля 2009 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Аналитики в среднем прогнозировали еще более резкое снижение, на 4%, сообщает Trading Economics.

Тем временем относительно мая стоимость жилья увеличилась на 0,1%, месяцем ранее наблюдалось снижение на аналогичную величину.

Средняя цена дома составляет сейчас 262,239 тыс. фунтов стерлингов (330,76 тыс. долларов США).

"Относительно мягкая посадка в секторе недвижимости все еще возможна, если динамика экономики в целом будет соответствовать ожиданиям, - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Сочетание хороших темпов роста зарплат и некоторого снижения цен может со временем повысить доступность жилья, особенно если ставки по ипотеке станут более умеренными".

В годовом выражении цены на жилье понизились во всех регионах Великобритании кроме Северной Ирландии.