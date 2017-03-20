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    Падающее дерево убило 19 человек на водопадах Ганы

    Люди купались во время шторма, когда произошло ЧП

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Гане на популярных водопадах Кинтампо большое дерево упало на школьников и туристов, которые купались, в результате погибли 19 человек, передает Report со ссылкой на StarFM.

    Информацию об инциденте и количество погибших подтвердил командующий полицией Кинтампо Десмонд Овусу Боампонг.

    Очевидцы заявили, что люди купались во время шторма, когда произошло ЧП.

    К месту происшествия прибыли спасатели. Пострадавшие были госпитализированы.

    Сообщается, что большинство из пострадавших и погибших являются студентами старших классов, остальные - туристы.

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