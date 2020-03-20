Пациентка с коронавирусом описала симптомы COVID-19

Заразившаяся коронавирусом жительница штата Огайо Эми Дрисколл рассказала, как чувствовала себя в первые часы болезни, сообщает Report со ссылкой на Fox news.

По ее словам, симптомы проявились у нее, еще когда она была на работе. Женщина почувствовала боль в груди, которая сопровождалась лихорадкой. Кроме того, у нее был очень сильный сухой кашель.Позже Дрисколл ощутила сильное сердцебиение. Попытавшись глубоко вдохнуть, она поняла, что грудь болит еще сильнее.

"Мне казалось, будто грудь сжимают в тисках. Я никогда не чувствовала ничего подобного", — поделилась Дрисколл.

Через неделю после проявления симптомов лихорадка и кашель прошли, однако она по-прежнему чувствует сильную слабость и головную боль.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.