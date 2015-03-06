ПА ОБСЕ соберется в узком составе для обсуждения ситуации в Украине

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Делегации России и Украины в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ дали согласие на встречу в узком составе представителей межпарламентской группы по Украине, которая была создана по инициативе спикера Госдумы Сергея Нарышкина, сообщает Report со ссылкой на газету "Известия".

"По инициативе председателя Илкки Канервы между руководством российской и украинской делегациями прошла встреча, на которой Украина дала принципиальное согласие на встречу в узком составе представителей пяти государств - России, Украины, Сербии как нынешнего председателя ОБСЕ, Швейцарии как предыдущего председателя ОБСЕ и Германии как будущего председателя ОБСЕ", - рассказал изданию глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

По его словам, в Вене, на зимней сессии ПА ОБСЕ, разговор шел о том, чтобы встреча состоялась в Копенгагене. Однако он отметил, что у руководства ПА ОБСЕ пока нет ясности, какое будет принято решение, так как руководство Верховной Рады Украины до сих пор не дало ни отрицательного, ни положительного ответа. А.Пушков также подчеркнул, что все будет решаться в Киеве.

По информации "Известий", изначально встреча группы планировалась на март.

С инициативой начала межпарламентского диалога и создания группы по Украине летом 2014 года на сессии ПА ОБСЕ в Баку выступил спикер Госдумы С.Нарышкин. Тогда его предложение было поддержано большинством ассамблеи, включая делегацию парламента Украины. В состав группы вошли представители делегаций 11 стран.

Однако, как отмечает издание, до сих пор ее работа не началась, так как не все страны откликались на призыв главы ПА ОБСЕ И.Канервы провести встречу участников группы. В числе стран, блокировавших ее работу, США и Польша. После сокращения количества участников группы шансы на ее работу значительно повышаются.