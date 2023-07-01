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ПА ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, выдающих визы россиянам

ПА ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, выдающих визы россиянам Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) приняла решение не проводить свои заседания в странах, готовых выдавать визы российским парламентариям.
Другие страны
1 июля 2023 г. 16:44
ПА ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, выдающих визы россиянам

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) приняла решение не проводить свои заседания в странах, готовых выдавать визы российским парламентариям.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила член делегации, народный депутат Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Долгожданное решение – после горячих дебатов Парламентская ассамблея ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, готовых выдавать визы россиянам… Согласно главным положениям документа, ПА ОБСЕ призывает созывать уставные заседания только в тех странах, которые будут поддерживать визовые запреты для российских парламентариев, не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии", – отметила Кравчук.

По ее словам, таковыми являются главные тезисы резолюции украинской делегации по поводу действий ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии, которую ПА ОБСЕ одобрила на пленарной сессии в Ванкувере.

Как сообщалось, ПА ОБСЕ создает специальный комитет для консультаций между парламентариями 57 стран-участниц по вопросам помощи народу Украины из-за вторжения России.

В резолюции, предложенной украинской делегацией, Ассамблея призвала государства-члены ОБСЕ поддержать создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских военных преступников, а также осудить российскую государственную идеологию.

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