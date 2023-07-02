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ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений

ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.
Другие страны
2 июля 2023 г. 02:21
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений

Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Украинский нардеп также обратила внимание, что впервые в международном документе "рашизм" упоминается как государственная идеология РФ.

"Наконец, резолюция поддерживает создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", - говорится в публикации.

Также ПА ОБСЕ в данной резолюции призывает созвать уставные заседания только в странах, которые поддерживают визовые запреты для российских парламентариев.

При этом в странах, которые готовы выдавать визы гражданам РФ, ПА ОБСЕ не будет проводить свои заседания.

В резолюции содержится призыв не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии.

Также Постоянный комитет ассамблеи поддержал решение о создании Специального комитета в поддержку парламента Украины для лучшей координации консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с российско-украинской войной, а также для оказания помощи народу Украины.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA hərbi cinayətlərə görə Rusiya üzrə xüsusi tribunalın yaradılmasını dəstəkləyib

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