Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в авиакатастрофу

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Мощный разряд молнии попал в самолет Dassault Falcon 7X, на котором принц Гарри и его супруга Меган Маркл летели в Нидерланды, из-за чего самолет едва не потерпел крушение, сообщает Daily Mail, передает Report.

Отмечается, что этот инцидент произошел в конце сентября, когда герцог и герцогиня Сассекские направлялись в Амстердам на тайное мероприятие. Удар молнии в тридцать миллионов вольт пришелся на носовой обтекатель воздушного судна, всего в нескольких сантиметрах от навигационной системы летательного аппарата.

Тем не менее, самолет смог совершить удачную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. После посадки воздушное судно отправили на ремонтные работы, а принцу Гарри и Меган Маркл предоставили другой самолет.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары