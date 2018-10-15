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    Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в авиакатастрофу

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/  Мощный разряд молнии попал в самолет Dassault Falcon 7X, на котором принц Гарри и его супруга Меган Маркл летели в Нидерланды, из-за чего самолет едва не потерпел крушение, сообщает Daily Mail, передает Report. 

    Отмечается, что этот инцидент произошел в конце сентября, когда герцог и герцогиня Сассекские направлялись в Амстердам на тайное мероприятие. Удар молнии в тридцать миллионов вольт пришелся на носовой обтекатель воздушного судна, всего в нескольких сантиметрах от навигационной системы летательного аппарата. 

    Тем не менее, самолет смог совершить удачную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. После посадки воздушное судно отправили на ремонтные работы, а принцу Гарри и Меган Маркл предоставили другой самолет.

    Ранее сообщалось, что  Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары

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