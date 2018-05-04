ОЗХО завершила работу в Думе

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ОЗХО подтвердила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли там образцы и доставили их в лабораторию.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель, говорится в заявлении организации.

"Образцы были доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории ОЗХО. Анализ образцов может занять не менее трех-четырех недель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент организация не может сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.