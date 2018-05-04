 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОЗХО завершила работу в Думе

    Анализ образцов займет не менее 3-4 недель

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ОЗХО подтвердила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли там образцы и доставили их в лабораторию.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель, говорится в заявлении организации.

    "Образцы были доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории ОЗХО. Анализ образцов может занять не менее трех-четырех недель", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в настоящий момент организация не может сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi