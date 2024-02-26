ОЗХО не нашла подтверждений применения химоружия под Дамаском в 2017 году

Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не нашла подтверждений тому, что в районе Ярмук под Дамаском 22 октября 2017 года были использованы отравляющие вещества. Об этом говорится в докладе организации.

Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не нашла подтверждений тому, что в районе Ярмук под Дамаском 22 октября 2017 года были использованы отравляющие вещества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе организации.

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия был проинформирован об этом инциденте правительством Сирии. По данным сирийских властей, 22 октября 2017 года в районе Ярмук были использованы токсичные химикаты при нападении боевиков террористической организации "Исламское государство" на группировку под названием "Акнаф Бейт аль-Макдес". Утверждается, что инцидент привел "к нескольким случаям одышки и потери сознания" среди членов группировки.

Однако теперь МУФС пришла к выводу, что "нет разумных оснований полагать, что отравляющие вещества были использованы в качестве оружия" во время столкновений. В ходе расследования миссия провела химический анализ взятых на месте проб и изучила различную информацию, в том числе интервью со свидетелями, фотографии и видеозаписи.

"Результаты анализов не выявили никаких признаков того, что химические вещества использовались в качестве оружия, - отмечается в докладе. - Не было обнаружено списочных химикатов, их прекурсоров и/или продуктов их разложения, а также средств борьбы с массовыми беспорядками, хлорированных органических химикатов или соединений, содержащих химически активный хлор".

Специалисты также обратили внимание на сложность получения показаний очевидцев, некоторые из которых погибли в ходе конфликта или пропали без вести. Еще несколько свидетелей отказались давать показания.

Доклад МУФС направлен членам ОЗХО, а также генсеку ООН для последующей передачи в СБ ООН.