ОЗХО направила Великобритании результаты исследования инцидента в Солсбери

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила властям Великобритании копию отчета с результатами исследования, начатого в связи с инцидентом в Солсбери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

Экспреты передали отчет Великобритании. 12 апреля ОСХО направит его странам — членам организации, включая Россию, а также в 12:00 (15:00 по бакинскому времени) опубликует основные выводы.