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    ОЗХО направила Великобритании результаты исследования инцидента в Солсбери

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила властям Великобритании копию отчета с результатами исследования, начатого в связи с инцидентом в Солсбери.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

    Экспреты передали отчет Великобритании. 12 апреля ОСХО направит его странам — членам организации, включая Россию, а также в 12:00 (15:00 по бакинскому времени) опубликует основные выводы.

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