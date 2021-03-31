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Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии

Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии Ожидающие депортацию лица уже прошли тест на коронавирус
Другие страны
31 марта 2021 г. 15:02
Ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии
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Ожидается депортация около 50 азербайджанских граждан, незаконно проживающих в Германии.

Как выяснило германское бюро Report в местных миграционных структурах, это лица, которые долгое время предоставляли миграционным органам неверную информацию о своей личности и те, кому отказали в убежище.

В сопровождении сотрудников полиции и миграционного управления они уже доставлены из мест проживания в общежитие для депортируемых близ Мюнхенского аэропорта. 14 из них – члены одной семьи.

Ожидается, что граждане Азербайджана сегодня будут депортированы чартерным прямым рейсом в Баку.

Ожидающие депортацию лица уже прошли тест на коронавирус.

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Версия на английском языке Germany to deport another group of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan Azərbaycana növbəti deportasiya gözlənilir

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