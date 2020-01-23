Ожесточенные бои в Идлибе: 40 военнослужащих погибли, 80 ранены

В сирийской провинции Идлиб идут ожесточенные бои между армией Башара Асада и боевиками террористической группировки "Ан-Нусра".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, информацию об этом распространил Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В результате атаки террористов погибли 40 военнослужащих армии Башара Асада, 80 человек ранены. Центр добавляет, что были убиты около 50 террористов. В то же время сообщается, что террористы захватили два жилых пункта, силы режима отошли.

Министерство обороны Сирии распространило информацию, что террористы "Ан-Нусры" утром проникли в военный объект и перешли в нападение.

В настоящее время бомбардировщики Сирии и России наносят удары по позициям "Ан-Нусры" и других группировок.

Напомним, что в начале месяца государственные СМИ Сирии объявили, что Дамаск возобновил военные операции.

Алпарслан Озтюрк