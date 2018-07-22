Ответственность за взрыв у аэропорта в Кабуле взяло на себя ИГ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, жертвами которого стали 16 человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости, об этом сообщает агентство "Reuters".

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, ранее бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Смертнику не удалось добраться до Дустума, и он взорвал бомбу, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили.