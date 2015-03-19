Ответственность за теракт в Тунисе взяла на себя группировка ИГ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за террористическое нападение в Тунисе. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила организация SITE, которая ведет мониторинг активности исламских боевиков в интернете.

"ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Тунисе, назвав имена двух нападавших: Абу Закария ат-Туниси и Абу Анас ат-Туниси", - заявила руководитель организации Рита Кац.

Напомним, что переодетые в военную форму боевики 18 марта подъехали на машине к территории музея Бардо в Тунисе, где также расположено здание парламента, и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. После этого они захватили находившихся в музее иностранных туристов. В момент атаки в Бардо и возле него находились не менее 100 посетителей, большинство которых удалось своевременно эвакуировать. В результате теракта погибли более 20 человек, около 40 получили ранения.