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Ответственность за нападение на консульство США в Италии взяли сторонники ХАМАС

Ответственность за нападение на консульство США в Италии взяли сторонники ХАМАС Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генконсульство США в итальянском городе Флоренции.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 15:30
Ответственность за нападение на консульство США в Италии взяли сторонники ХАМАС

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генконсульство США в итальянском городе Флоренции.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что в соцсети появилось видео под названием "Весь мир - ХАМАС". Ролик, который содержит изображения генконсульства США до нападения, был сделан сторонниками ХАМАС.

Отметим, что в ночь на 1 февраля группа неизвестных людей попыталась поджечь здание диппредставительства. Они бросили в направлении постройки два коктейля Молотова, которые упали на асфальт перед генеральным консульством. В результате нападения никто не пострадал.

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Версия на английском языке Hamas supporters behind US Consulate attack in Italy
Версия на азербайджанском языке HƏMAS tərəfdarları ABŞ-nin İtaliyadakı konsulluğuna hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

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