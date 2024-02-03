Ответственность за нападение на консульство США в Италии взяли сторонники ХАМАС

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генконсульство США в итальянском городе Флоренции.

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на генконсульство США в итальянском городе Флоренции.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что в соцсети появилось видео под названием "Весь мир - ХАМАС". Ролик, который содержит изображения генконсульства США до нападения, был сделан сторонниками ХАМАС.

Отметим, что в ночь на 1 февраля группа неизвестных людей попыталась поджечь здание диппредставительства. Они бросили в направлении постройки два коктейля Молотова, которые упали на асфальт перед генеральным консульством. В результате нападения никто не пострадал.