Ответ Франции на протесты в Новой Каледонии носит репрессивный характер – Комитет по правам человека ООН

Заместитель председателя Комитета по правам человека ООН Хосе Мануэль Сантос Паис резко раскритиковал отчет, представленный Францией в этот орган.

Заместитель председателя Комитета по правам человека ООН Хосе Мануэль Сантос Паис резко раскритиковал отчет, представленный Францией в этот орган.

По информации Report, выступая на 142-й сессии Комитета по правам человека ООН в Женеве, Х. Паис заявил, что этот отчет Франции не столь обширный, как предыдущий.

"Ваш пятый отчет по заморским территориям был более подробным, чем шестой. В предыдущем отчете вы касались декларации ООН о правах коренных народов и указывали, что Франция обязуется соблюдать положения этой декларации на всех своих территориях, включая заморские", - сказал он.

Он напомнил, что в том отчете также отмечалось, что Французская Республика привержена учету пожеланий, выраженных этими народами.

"Что касается Новой Каледонии, то в тот период отмечалось, что положения Нумеанского соглашения больше соответствуют положениям Декларации ООН о правах коренных народов, и это соглашение все еще подписано между государством и политическими представителями коренного населения", - сказал он.

Правительство Франции применило чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии

Ж. Паис отметил, что в мае 2024 года, несмотря на положения соглашения Нумеа - документа, основанного на конституции и предусматривающего постепенную передачу власти от Франции к Новой Каледонии, Национальное собрание проголосовало за расширение избирательного корпуса Новой Каледонии:

"В знак протеста против этих изменений тысячи канакских демонстрантов мобилизовались и критиковали проведение этих реформ без предварительных свободных и информированных консультаций с представительными институтами коренного населения. Из-за недостаточного диалога со стороны властей с того времени происходят жестокие столкновения".

Заместитель председателя комитета подчеркнул, что французское правительство направило крупные военные силы для восстановления порядка, однако в этом процессе появились многочисленные заявления о чрезмерном применении силы, в результате чего были зафиксированы несколько смертей и многочисленные ранения среди канакских демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов.

Он сообщил, что социальная сеть TikTok была заблокирована на 14 дней, согласно информации, поступившей в комитет, по меньшей мере 11 человек были застрелены, 169 ранены, около 1700 демонстрантов арестованы, часть из них даже отправлена во французскую метрополию.

Особенно тревожны серьезность случаев насилия, а также число погибших и раненых

"Есть заявления об арестах правозащитников, особенно из канакских организаций. Несмотря на зафиксированные акты насилия и ущерб общественному и частному имуществу, ответ на демонстрации носил репрессивный характер. Особенно тревожны серьезность зафиксированных случаев насилия, а также число погибших и раненых. Похоже, что насилие в этих районах связано с изменениями в соглашении Нумеа и отсутствием прогресса в процессе деколонизации", - сказал Ж. Паис.

Он заявил, что если рассмотреть дела Эббадж против Франции, Якер против Франции, пятое дело о запрете хиджаба, Коше против Франции, дело FIA и Масуд Наима против Франции, видно, что ни одно из решений Комитета по правам человека, адресованных французскому государству, не было выполнено.

"После наших заключительных наблюдений 2015 года как ваша делегация оценивает выводы комитета? По мнению французского государства, выводы комитета должны выполняться только в том случае, если он признает жалобу неприемлемой или согласится с аргументами правительства, но когда выносится решение о нарушении прав, выводы не должны соблюдаться?" - спросил Ж. Паис.

Он спросил у представителей Франции, в чем смысл добровольной ратификации протокола, если решения не выполняются.

Кроме того, Ж. Паис отметил, что несмотря на включение Французской Полинезии в список несамоуправляющихся территорий резолюцией ООН в 2013 году, Франция заявляет, что эта территория не находится в указанном списке.