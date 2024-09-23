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Оттава отложила визит спикера парламента Армении

Оттава отложила визит спикера парламента Армении Канада отложила визит спикера парламента Армении Алена Симоняна, запланированный на 25-30 сентября.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 15:05
Оттава отложила визит спикера парламента Армении

Канада отложила визит спикера парламента Армении Алена Симоняна, запланированный на 25-30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.

По его словам, новая дата визита пока неизвестна.

"Визит был отложен из-за политического кризиса в Канаде. Одна из коалиционных сил вышла из состава правительства, что привело к внутриполитической нестабильности. Спикер Палаты общин канадского парламента позвонил и попросил перенести визит в связи с текущей ситуацией", - пояснил Арутюнян.

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