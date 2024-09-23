Оттава отложила визит спикера парламента Армении

Канада отложила визит спикера парламента Армении Алена Симоняна, запланированный на 25-30 сентября.

Канада отложила визит спикера парламента Армении Алена Симоняна, запланированный на 25-30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.

По его словам, новая дата визита пока неизвестна.

"Визит был отложен из-за политического кризиса в Канаде. Одна из коалиционных сил вышла из состава правительства, что привело к внутриполитической нестабильности. Спикер Палаты общин канадского парламента позвонил и попросил перенести визит в связи с текущей ситуацией", - пояснил Арутюнян.