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Оттава и Варшава обсудили усиление военного присутствия Канады на восточном фланге НАТО

Оттава и Варшава обсудили усиление военного присутствия Канады на восточном фланге НАТО Министры обороны Польши и Канады обсудили увеличение численности канадского контингента, присутствующего на восточном фланге НАТО.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 16:55
Оттава и Варшава обсудили усиление военного присутствия Канады на восточном фланге НАТО

Министры обороны Польши и Канады обсудили увеличение численности канадского контингента, присутствующего на восточном фланге НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с канадским коллегой Уильямом Блэром.

"[В ходе встречи сторонами] были сделаны очень важные заявления, связанные с усилением присутствия Канады в Польше, канадских военнослужащих на восточном фланге НАТО", - отметил Косиняк-Камыш.

Отметим, канадские военные были направлены в Польшу в конце июня 2015 года. Это произошло после того, как 9 июня того же года представители министерств обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области укрепления обороны и обеспечения безопасности.

В конце 2022 года власти Канады направили 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения украинских военных в рамках миссии UNIFIER.

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Версия на английском языке Ottawa, Warsaw mull strengthening Canada’s military presence on NATO’s eastern flank
Версия на азербайджанском языке Kanada Polşada hərbi kontingentini artıra bilər

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