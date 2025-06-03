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Оттава и Пекин обсуждают взаимную отмену пошлин

Оттава и Пекин обсуждают взаимную отмену пошлин Власти Канады ведут переговоры с Китаем об отмене тарифов, которые недавно в отношении друг друга установили Оттава и Пекин.
Другие страны
3 июня 2025 г. 03:21
Оттава и Пекин обсуждают взаимную отмену пошлин

Власти Канады ведут переговоры с Китаем об отмене тарифов, которые недавно в отношении друг друга установили Оттава и Пекин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам канадский премьер Марк Карни во время посещения провинции Саскачеван.

"Канадское правительство взаимодействует по этому вопросу с китайскими коллегами, в том числе на министерском уровне. Эти обсуждения продолжаются, они являются для нас главным приоритетом", - ответил Карни на вопрос, ведет ли Оттава работу по отмене китайских тарифов на канадскую сельскохозяйственную продукцию и морепродукты в обмен на отмену канадских пошлин на китайские электромобили.

Власти Канады с 1 октября 2024 года ввели тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, в том числе грузовой транспорт и автобусы. С 22 октября в силу вступило решение Оттавы о введении налога в размере 25% на импорт стальной и алюминиевой продукции из КНР.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на это заявил, что такой шаг Оттавы может испортить торгово-экономические отношения двух государств. Он назвал действия канадцев типичным протекционистским подходом. Китай в ответ начал взимать пошлины в размере 100% с гороха и рапсового масла, а также в размере 25% со свинины и морепродуктов из Канады.

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