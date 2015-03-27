Оттава и Берлин ужесточают требования к авиабезопасности

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Германия и Канада объявили об изменении в правилах безопасности полетов: в кабине пилота все время должны находиться как минимум два человека.

Ассоциация авиаперевозчиков Германии заявила, что все авиакомпании страны, включая Lufthansa и Germanwings, договорились о введении этого правила, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как подчеркнул представитель ассоциации, требование о нахождении в кабине как минимум двух человек начнет применяться немедленно.

Министр транспорта Канады Лиза Райт также заявила, что власти страны обяжут все авиакомпании соблюдать новое правило безопасности полетов.

Это призвано повысить безопасность полетов после катастрофы с самолетом Germanwings, второй пилот которого, предположительно, мог намеренно разбить самолет.

Прокурор Марселя Брис Робэн заявил, что катастрофа самолета компании Germanwings, разбившегося в Альпах, могла быть вызвана действиями второго пилота, который, вероятно, отказался открыть дверь в пилотскую кабину командиру экипажа.

Ранее британский бюджетный авиаперевозчик Easyjet и норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle сообщили, что потребуют постоянного нахождения в кабине пилота как минимум двух человек на всех авиарейсах.