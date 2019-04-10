Глава ЕП заявил, что новая отсрочка Brexit должна исключать пересмотр нынешнего соглашения

Возможная новая отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза должна исключать пересмотр соглашения об условиях Brexit, согласованного 25 ноября.

Об этом заявил в среду глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях экстренного саммита в Брюсселе, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Для нас очевидно, что отсрочка не может иметь цель пересмотреть соглашение, - сказал он. - И если будет отсрочка, то важно, не на какой срок, а с какой целью".

Таяни подчеркнул, что в настоящее время ситуация является для Евросоюза абсолютно непонятной и неопределенной. "Нам нужна ясность от Великобритании, нужно понять, чего они хотят. И тогда мы сможем дать свой ответ относительно дальнейших шагов", - добавил он.

Экстренный саммит пока еще 28 стран - членов Евросоюза по вопросу предоставления Великобритании новой отсрочки даты выхода из состава сообщества открылся в среду вечером в Брюсселе. На данный момент дата Brexit назначена на 12 апреля, однако без очередной отсрочки это будет "развод" без соглашения. Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй, которая ранее попросила о новой отсрочке до 30 июня. После этого она покинет саммит, который уже в составе 27 стран должен будет принять решение.