Отрыв Макрона от Ле Пен в предвыборных опросах сократился до 1%

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему остается лидером в предвыборной гонке, но за несколько дней до выборов его отрыв от лидера ультраправой партии "Национальное объединение" значительно уменьшился.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему остается лидером в предвыборной гонке, но за несколько дней до выборов его отрыв от лидера ультраправой партии "Национальное объединение" значительно уменьшился.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно данным опроса, опубликованного в пятницу, в настоящий момент 26% французов намерены отдать свой голос за действующего главу государства. Этот показатель на два процентных пункта ниже, чем в начале этой недели. Еще 25% заявили, что проголосовали бы за Марин Ле Пен. Доля респондентов, желающих поддержать лидера "Национального объединения", выросла на два процентных пункта.

Третье место, согласно опросу, может занять лидер левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон. По 8% могут получить возглавляющий крайне правую партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс. Остальные кандидаты получат менее 5% голосов, показывает опрос.

При этом, по данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов Макрона и Ле Пен, действующий президент одержит победу, хотя и с небольшим отрывом. 51% опрошенных готов проголосовать за Макрона во втором туре, 49% - за Ле Пен.

Опрос проводился 7-8 апреля. В нем приняли участие около 1,8 тыс человек.

Отметим, что первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье.