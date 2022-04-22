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Отрыв Макрона от Ле Пен в предвыборных опросах продолжает увеличиваться

Отрыв Макрона от Ле Пен в предвыборных опросах продолжает увеличиваться Второй тур выборов президента Франции может завершиться победой действующего главы государства Эмманюэля Макрона, который продолжает увеличивать отрыв в соцопросах от кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 07:30
Отрыв Макрона от Ле Пен в предвыборных опросах продолжает увеличиваться

Второй тур выборов президента Франции может завершиться победой действующего главы государства Эмманюэля Макрона, который продолжает увеличивать отрыв в соцопросах от кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз публикует Французский институт изучения общественного мнения (IFOP) в четверг вечером.

Так, согласно опросу, Ле Пен может рассчитывать на 44,5% голосов, тогда как Макрон - на 55,5%. При этом в ходе подсчета голосов после первого тура 10 апреля, в котором два кандидата заняли лидирующие позиции, потенциальный отрыв во втором туре Макрона от Ле Пен, согласно опросу IFOP, составлял лишь 2%. Причины роста разрыва в опросах между двумя кандидатами не уточняются.

Первый тур президентских выборов 2022 года состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

20 апреля состоялись единственные перед вторым туром теледебаты между двумя кандидатами. Словесный поединок продлился почти три часа, повторив рекорд 10-летней давности. Согласно первым опросам после трансляции, 59% зрителей назвали Макрона более убедительным, Ле Пен - 39%, еще 2% затруднились определить для себя победителя этих дебатов.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Makron prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gələcək

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