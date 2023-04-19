Отряды спецназа Судана захватили несколько складов с оружием полиции в Хартуме

Представитель армии Судана заявил, что отряды сил быстрого реагирования (спецназ) захватили несколько складов с оружием в полицейских участках столицы страны Хартума.

Представитель армии Судана заявил, что отряды сил быстрого реагирования (спецназ) захватили несколько складов с оружием в полицейских участках столицы страны Хартума.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал AlHadath.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также в столичной агломерации и других регионах страны.