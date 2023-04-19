О нас

Отряды спецназа Судана захватили несколько складов с оружием полиции в Хартуме

Отряды спецназа Судана захватили несколько складов с оружием полиции в Хартуме Представитель армии Судана заявил, что отряды сил быстрого реагирования (спецназ) захватили несколько складов с оружием в полицейских участках столицы страны Хартума.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 20:51
Отряды спецназа Судана захватили несколько складов с оружием полиции в Хартуме

Представитель армии Судана заявил, что отряды сил быстрого реагирования (спецназ) захватили несколько складов с оружием в полицейских участках столицы страны Хартума.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал AlHadath.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также в столичной агломерации и других регионах страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi