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Отряды "Хезболлах" обстреляли ракетами базу ВВС на севере Израиля

Отряды "Хезболлах" обстреляли ракетами базу ВВС на севере Израиля Боевики вооруженного крыла партии "Хезболлах" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 11:28
Отряды Хезболлах обстреляли ракетами базу ВВС на севере Израиля

Боевики вооруженного крыла партии "Хезболлах" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Эта операция была проведена в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на агрессивное нападение на город Баальбек на востоке Ливана", - сказано в сообщении.

Ранее отряды "Хезболлах" выпустили реактивные снаряды по израильским пограничным постам в Эль-Мердже и Эль-Абаде. Как утверждается в сообщении, у "противника имеются потери в живой силе, выведено из строя техническое оборудование, которое использовалось для получения разведывательных сведений".

26 февраля израильские ВВС атаковали предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболлах", другой удар был нанесен по складу боеприпасов в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, погибли три боевика, еще двое получили ранения. На юге Ливана под Тиром в результате атаки израильского беспилотника был ликвидирован один из командиров формирований Хасан Саламе.

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