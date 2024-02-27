Отряды "Хезболлах" обстреляли ракетами базу ВВС на севере Израиля

Боевики вооруженного крыла партии "Хезболлах" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля.

Боевики вооруженного крыла партии "Хезболлах" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Эта операция была проведена в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на агрессивное нападение на город Баальбек на востоке Ливана", - сказано в сообщении.

Ранее отряды "Хезболлах" выпустили реактивные снаряды по израильским пограничным постам в Эль-Мердже и Эль-Абаде. Как утверждается в сообщении, у "противника имеются потери в живой силе, выведено из строя техническое оборудование, которое использовалось для получения разведывательных сведений".

26 февраля израильские ВВС атаковали предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболлах", другой удар был нанесен по складу боеприпасов в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, погибли три боевика, еще двое получили ранения. На юге Ливана под Тиром в результате атаки израильского беспилотника был ликвидирован один из командиров формирований Хасан Саламе.