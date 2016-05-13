Отряды американского военного спецназа создали базы на востоке и западе Ливии

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Спецназ США занял две базы в Ливии для возможной операции против ИГ.

Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, военные США заняли посты в районах опорных прибрежных городов Мисрата и Бенгази. Именно между ними в глубине залива расположен оплот боевиков ИГ — Сирт.

Отмечается, что речь идет о небольшом контингенте, численность обоих отрядов не превышает 25 человек.

В задачу военных входит поиск потенциальных союзников среди местных вооруженных группировок и сбор разведывательной операции о возможных угрозах. Газета сообщает, что кроме американских "контактных команд" подобной деятельностью в регионе занимаются военные из Франции и других европейских стран.