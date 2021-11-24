Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год

Циферблаты часовой башни Биг-Бен будут открыты после почти четырехлетней реставрации на Новый год.
"К Новому году можно будет увидеть, как известные во всем мире часы начнут отсчет времени", - сказал руководитель проекта по реставрации Ник Стердж.
В течение нескольких лет сотни мастеров обновляли каменную кладку, заменяли металлические конструкции, перекрасили и покрыли башню позолотой в рамках крупнейшей реставрации с момента постройки одного из символов британской столицы в 1859 году.
Реставрация включает в себя замену всех стеклянных панелей на циферблатах. Стрелки, цифры и другие детали были перекрашены в ярко-синий цвет. Снятие строительных лесов стало, по словам Стерджа, "важнейшей вехой" в реализации проекта стоимостью 79,7 млн фунтов стерлингов (107 млн долларов США).