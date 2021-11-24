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Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год

Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год Циферблаты часовой башни Биг-Бен будут открыты после почти четырехлетней реставрации на Новый год.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 07:40
Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год

Циферблаты часовой башни Биг-Бен будут открыты после почти четырехлетней реставрации на Новый год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"К Новому году можно будет увидеть, как известные во всем мире часы начнут отсчет времени", - сказал руководитель проекта по реставрации Ник Стердж.

В течение нескольких лет сотни мастеров обновляли каменную кладку, заменяли металлические конструкции, перекрасили и покрыли башню позолотой в рамках крупнейшей реставрации с момента постройки одного из символов британской столицы в 1859 году.

Реставрация включает в себя замену всех стеклянных панелей на циферблатах. Стрелки, цифры и другие детали были перекрашены в ярко-синий цвет. Снятие строительных лесов стало, по словам Стерджа, "важнейшей вехой" в реализации проекта стоимостью 79,7 млн фунтов стерлингов (107 млн долларов США).

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