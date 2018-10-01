"Отравитель Скрипалей" участвовал в эвакуации экс-президента Украины Януковича - СМИ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал РБК бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев.

«Чепига, он же Боширов, участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Как рассказал мой источник, Боширов лично прибыл в резиденцию Януковича Межигорье», — отметил он, передает Report.



По его словам, Чепига был с Януковичем вплоть до эвакуации экс-президента Украины на территорию России через Крым. Канев подчеркнул, что именно за эту операцию Чепига получил звание Героя России.

По словам Канева, ему об этом рассказал источник, который 30 лет служил в ГРУ. «Я свечку не держал, но источник заслуживает доверия, никогда меня не подводил», — добавил он.

Напомним, 5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. По заявлению Лондона, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку.

После этого подозреваемые дали интервью, в котором опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали с туристическим визитом.